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Пенсионеры из Южнопортового побывали на концерте караоке
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Пенсионеры из Южнопортового побывали на концерте караоке 

Управа Южнопортового района 38 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
Получатели социальных услуг ТЦСО «Южнопортовый» посетили концерт «Караоке „Московское долголетие“, который состоялся на стадионе футбольного клуба „Спартак“ „Открытие Арена“. Об этом рассказала культурный организатор отдела социальных коммуникаций и активного долголетия учреждения Гаянэ Саргатян.
— Зрители спели вместе с такими звездами эстрады, как Юрий Антонов, группами „Любэ“ и „Сябры“, Евгением Кунгуровым, хором Михаила Турецкого и многими другими, — уточнила Саргатян.
По ее словам, на концерте присутствовало более 30 тысяч участников проекта „Московское долголетие“ из разных районов столицы. (вт)
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