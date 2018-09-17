Пенсионеры из Южнопортового побывали на концерте караоке

Получатели социальных услуг ТЦСО «Южнопортовый» посетили концерт «Караоке „Московское долголетие“, который состоялся на стадионе футбольного клуба „Спартак“ „Открытие Арена“. Об этом рассказала культурный организатор отдела социальных коммуникаций и активного долголетия учреждения Гаянэ Саргатян.

По ее словам, на концерте присутствовало более 30 тысяч участников проекта „Московское долголетие“ из разных районов столицы. (вт)