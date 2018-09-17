Пенсионеры из Южнопортового побывали на концерте караоке 

Получатели социальных услуг ТЦСО «Южнопортовый» посетили концерт «Караоке „Московское долголетие“, который состоялся на стадионе футбольного клуба „Спартак“ „Открытие Арена“. Об этом рассказала культурный организатор отдела социальных коммуникаций и активного долголетия учреждения Гаянэ Саргатян.
— Зрители спели вместе с такими звездами эстрады, как Юрий Антонов, группами „Любэ“ и „Сябры“, Евгением Кунгуровым, хором Михаила Турецкого и многими другими, — уточнила Саргатян.
По ее словам, на концерте присутствовало более 30 тысяч участников проекта „Московское долголетие“ из разных районов столицы. (вт)