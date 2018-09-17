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Бесплатный проезд и фан-зону организуют в Петербурге к чемпионату Европы по футболу
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Бесплатный проезд и фан-зону организуют в Петербурге к чемпионату Европы по футболу 

ТАСС 37 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Бесплатный проезд в общественном транспорте, а также фан-зону для просмотра трансляций сделают в Санкт-Петербурге к старту чемпионата Европы по футболу, матчи которого город примет в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Владимира Кириллова.
"В рамках проведения турнира будет обеспечено выполнение требований в области подготовки стадиона, тренировочных площадок, аэропорта, предоставления права бесплатного проезда для участников соревнований, разработки транспортных планов и концепции безопасности, защиты интеллектуальных прав Союза европейских футбольных ассоциаций [УЕФА], оформления города, продвижения турнира, а также создания фан-зоны", — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе ТАСС пояснили, что место для размещения фан-зоны в городе пока не выбрано. «Бесплатный проезд будет организован также, как и во время чемпионата мира по футболу», — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе добавили, что в городе в течение нескольких дней работала комиссия УЕФА, которая провела организационные совещания в Комитете по физической культуре и спорту, с вице-губернатором Петербурга Кирилловым, а также посетила арену «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, где пройдут игры турнира и высоко оценили готовность объекта.
"Мы своими глазами убедились, что Санкт-Петербург задает стандарты другим городам по организации мероприятий. Именно поэтому мы решили продолжить сотрудничество в рамках организации Евро-2020", — привели в пресс-службе слова главы департамента операционной деятельности на объектах УЕФА Андреаса Шара.
Чемпионат Европы пройдет на 13 стадионах в 12 странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Стадион «Санкт-Петербург» примет три игры группового этапа турнира и матч 1/4 финала.
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