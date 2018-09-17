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Карпин: сегодня посмотрим, чем игроки «Ростова» занимались в сборных
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Карпин: сегодня посмотрим, чем игроки «Ростова» занимались в сборных 

Чемпионат.com + ещё 1 3 часа назад
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Мы во время подготовки уделяли внимание всем компонентам, как и любая команда, — и обороне, и атаке, и стандартам. Другое дело, что сборники вернулись только 14 сентября, и для тренировочного процесса были сложности. 11 человек уезжали в сборные, практически все игроки основного состава.
Наверное, любому клубному тренеру хотелось бы иметь всех игроков как можно дольше. В каком функциональном состоянии вернулись? Сегодня это будет понятно. Травм, слава богу, не было. А вот чем они занимались в сборных — это мы сегодня посмотрим», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».
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