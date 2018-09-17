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Хоккеист Егор Степанов — о карьере в Словакии и перспективах в «Тракторе»
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Хоккеист Егор Степанов — о карьере в Словакии и перспективах в «Тракторе» 

Чемпионат.com 27 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Необычная история нападающего Егора Степанова.
18-летний нападающий из системы «Трактора» Егор Степанов — один из лидеров «Белых Медведей», выступающих в МХЛ. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» хоккеист рассказал обо всех этапах своей небольшой, но уже интересной и даже необычной спортивной карьеры.
«Переезжать из Магнитогорска в Москву было тяжеловато»
— Вы начинали играть в Магнитогорске, затем переехали в московское «Динамо». Как так получилось, почему перебрались в Москву? — Отцу надо было по бизнесу уезжать в большой город. Либо в Питер, либо в Москву. Мне поступило предложение из «Динамо». Они выкупили права, мы переехали в столицу.
— Значит, ситуация в большей степени семейная? — Да.
— Что было самым сложным при переезде или появились новые возможности? — Было тяжеловато. Из маленького города пришлось переезжать в огромный мегаполис.
— Постепенно привыкли? — Конечно. Конкуренции тоже было много, ещё и бытовые вопросы решить.
«Президент «Трнавы» взял нас с Исхаковым под опеку»
— Сезон-2016/17 вы провели в молодёжной команде «Трнавы». Обычно в таком возрасте уезжают в Северную Америку. Почему выбор пал на Словакию? — Там год играл мой товарищ. Нам создали хорошие условия, решил поехать и посмотреть, что и как, попробовать свои силы. Понял, что лучше уехать туда прогрессировать. Мы жили дома у президента клуба, он нас возил с утра на тренировки, а вечером забирал со стадиона. За всё платил, включая еду.
— Так это просто президент мечты! У него там загородный дом? — Да. Он нас с другом взял под опеку.
«Через два месяца начал говорить на словацком»
— За «регулярку» в Словакии вы набрали 104 (42+62) очка в 44 матчах. Не скучно при такой результативности? — Нет, не скучал (смеётся). Я туда ехал добавлять, прогрессировать, всё свободное время работал над собой. Постоянно был свободный лёд, это тоже плюс. Так что поездка получилась удачной. Что касается набранных баллов, то у нас была отличная связка с Русланом Исхаковым, мы помогали и дополняли друг друга на льду. Тренер тоже доверял.
— Языкового барьера не было? — Через месяц я начал понимать словацкий язык, а через два месяца уже начал говорить. Я ведь жил в семье, поэтому было легче.
— Какой уровень хоккея в Словакии? — Чуть хуже, чем в МХЛ. Когда я зашёл, там тоже было три года: 1998-й, 1999-й, 2000-й.
— Вы сказали, что ехали прогрессировать. Что вам дал этот год в Словакии? — Я приобрёл уверенность. Встал на ноги, стал техничнее. Там, где раньше не успевал, добавил.
— Расскажите, что за тренер с вами работал и чем он хорош, помимо доверия? — Интересный человек. С утра он преподавал на кафедре хоккея в университете, днём вёл у нас тренировки, а вечером работал экспертом на телевидении. У нас с ним не было вообще никаких проблем.
«Знал, что школа у «Трактора» хорошая»
— Почему решили вернуться в Россию? — Можно было остаться в Словакии, но у клуба сменился президент, новый руководитель не захотел нам помогать. Я принял решение вернуться в Россию. Знал, что школа у «Трактора» хорошая, с проработанной вертикалью: из МХЛ в ВХЛ, из ВХЛ в КХЛ. В клубе постоянно привлекают молодёжь, обращают на неё внимание.
— Как вы попали именно в Челябинск? — Мои права перешли из «Трнавы» в «Трактор». Со словаками у меня был контракт на год.
— В прошлом году вы стали третьим бомбардиром «Белых Медведей». Довольны результатом? — В целом сезон провёл хорошо. Правда, немножко провалил начало, сыграл не слишком уверенно. Потом понял, что могу и должен играть сильнее, сразу прибавил.
«Хочу поехать с «Трактором» на следующие сборы»
— Чувствуете, что в нынешнем сезоне с вас уже другой спрос, не как с самого молодого игрока в команде? — Да, уже чувствую, что стало больше ответственности. Нужно забивать, отдавать, вести за собой коллектив.
— Тяжело перестроиться? — Не особо. Главная задача — стабильно набирать очки. Всё придёт. Хочу поехать с «Трактором» на следующие сборы.
— А поиграть в Высшей лиге? — Надеюсь, в этом сезоне попробую. «Челмет» — молодая команда, так что играть с мужиками не боюсь. «Челмету» не привыкать.
— «Белые Медведи» начали сезон с четырёх поражений. Что не получалось? — Нужно добавить в реализации моментов. У нас много молодых ребят, не хватает опыта. Концовки проваливаем.
— Главный тренер Максим Смельницкий — строгий специалист? — Он всегда говорит по делу. Может и отругать, и похвалить.
«Главный российский пример — Мозякин, иностранный — Кейн»
— Ваши права хотел выменять «Авангард», но «Трактор» отказался. Что приятнее, внимание со стороны омичей или тот факт, что челябинцы не захотели с вами расставаться? — Мне приятны обе вещи. И интерес со стороны «Авангарда», и позиция «Трактора». Значит, в Челябинске на меня рассчитывают.
— Кто для вас главный пример среди российских хоккеистов? — Сергей Мозякин. Опытный, забивной.
— А из иностранцев? — Мне импонирует игра Патрика Кейна из «Чикаго».
— Назовите уроженцев Челябинска и Магнитогорска, на чей хоккей вы бы тоже ориентировались? — Евгений Кузнецов и Евгений Малкин.
«Со «Стальными Лисами» и «Авто» у нас главные встречи»
— За кем из нынешних игроков «Трактора» наблюдаете с особым интересом? — За Виталиком Кравцовым.
— Вы с ним лично знакомы? — Да. Совсем молодой парень, но уже всерьёз себя зарекомендовал. Он уже задрафтован, хочет покорить НХЛ.
— С главным тренером «Трактора» Германом Титовым не общались? — Пока нет, но знаю, что тренерский штаб и руководство следят за молодёжью. Приятно, что в системе «Трактора» обязательны такие вещи. Все ходят на матчи, смотрят.
— В МХЛ, как и в КХЛ, тоже принципиальны матчи между Челябинском и Магнитогорском? — «Стальные Лисы», «Авто» — с уральскими командами главные встречи.
— Для вас, как уроженца Магнитогорска, матчи со «Стальными Лисами» вдвойне важны и интересны? — Конечно, мотивация большая! Всегда приятно сыграть с магнитогорским клубом, показать себя во всей красе.
— На учёбу время остаётся? — Да, я учусь на четвёртом курсе ГБПОУ, это спортивно-педагогический колледж Москомспорта. По специальности «физическая культура».
— Чем занимаетесь в свободное от хоккея время? — В отпуск всей семьёй ездим отдыхать на море, в обычное свободное время гуляем с друзьями по команде.
— Семья живёт вместе с вами в Челябинске? — Нет, родители в Москве. Они часто прилетают, следят за моими матчами.
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