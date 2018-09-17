Ван Боммель: «При положительном результате игроки ПСВ пусть хоть спорят за футболку Месси»

Главный тренер ПСВ Марк ван Боммель выразил надежду, что в предстоящем матче с «Барселоной» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов его подопечные проявят профессионализм.

«Если завтра мы добьемся положительного результата, то меня не волнует, будут ли мои игроки бороться за футболку Месси. Часть профессионализма заключается в том, чтобы оставаться сконцентрированным. Я знаю, что наши игроки попросят у Месси футболку, но они не должны делать это в перерыве матча», — сказал Боммель на пресс-конференции.

Матч «Барселона» — ПСВ пройдет на поле каталонцев 18 сентября и начнется в 19:55 по московскому времени.