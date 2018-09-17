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Донской после поражения от Клижана назвал арбитра придурком
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Донской после поражения от Клижана назвал арбитра придурком 

SPORT24.ru 4 часа назад
Российский теннисист Евгений Донской, комментируя поражение от Мартина Клижана (4:6, 4:6) на старте Открытого чемпионата Санкт-Петербурга по теннису, назвал арбитра придурком. По ходу встречи рефери сделал предупреждение Донскому.
«Больше мячи отличаются. Они здесь ускоренные, улетают прилично, не так, как в Москве, — приводит слова Донского корреспондент «Матч ТВ» Елена Михеева. — Я даже люблю такую комбинацию мячей и покрытия. Кондиции нормальные для меня, но это один из самых плохих матчей за сезон.
Что касается судьи, мне кажется, что он придурок. Беру свои слова назад. Но меня раздражает, когда с самого начала человек ведет себя так, будто он божище и знает все на свете. Я крикнул слово «блин». Если бы я крикнул другое слово, толпа и другие люди отреагировали бы иначе. Я не настолько дурак. Он объяснил это так: «Я думаю, что ты крикнул плохое слово». Я спросил: «А если я его не крикнул, почему ты мне делаешь предупреждение?» — «Сделать тебе предупреждение — единственный шанс оправдать мои мысли», — как я это понял с английского языка. Но сколько у него линейных, говорящих на русском языке? Восемь! Валерий Лутков работает здесь, он говорит на шести языках, в том числе на русском… Ты можешь узнать, ты можешь спросить! Когда линейный подсказывает, подходит к «вышечнику», делается предупреждение. А сейчас он просто сам решил сделать так. Не знаю, может, он слишком умный», — цитирует Донского «Матч ТВ».
Донской проиграл Клижану на старте Открытого чемпионата Санкт-Петербурга по теннису
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