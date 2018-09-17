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Серебряным призёром «Кубка Тихого океана по подводной охоте» стал вологжанин
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Серебряным призёром «Кубка Тихого океана по подводной охоте» стал вологжанин 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
Второе место завоевал Олег Черкасских в соревнованиях, которые проходили с 13 по 16 сентября в селе Андреевка Хасанского района. Так в Приморском крае традиционно отметили главный праздник глубоководной морской подводной охоты.
В течение двух дней, по 5 часов спортсмены добывали «зачетную» рыбу. Причем в зачет шли настоящие трофеи и массовая рыба, каждого вида по 10 штук. Вологодскую область представил Олег Черкасских. Он занял второе место в личном и командном зачете состязаний.
Суть экстремальных соревнований в том, что участникам необходимо нырнуть с подводным ружьем на глубину до 30 метров и поймать так называемую «зачетную» рыбу. Длительность одного погружения от 40 секунд до 2 минут и более. На это время участники задерживают дыхание.
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