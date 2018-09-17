Рязанцев призвали присоединиться к акции «Подтянемся за нашу великую страну»

Спортивно-патриотическая акция «Подтянемся за нашу великую страну» традиционно проходит в рамках Всемирного дня подтягиваний. К участию в соревновании допускаются все желающие любого возраста, пола и уровня подготовки, не имеющие медицинских противопоказаний.

Каждое правильное подтягивание фиксируется и идёт в личный зачеёт участнику, общий зачет учреждению, городу, стране. У каждого участника может быть несколько официальных попыток, результаты которых суммируются.

В этом году специальный пункт подтягивания для жителей Рязани организуют на площадке для воркаута в Центре уличного спорта «Под мостом» в Лесопарке. Специалисты Центра ждут активных рязанцев 22 сентября с 10:00 до 18:00.

Победителей в личных номинациях награждят медалями и грамотами за призовые места, лидерам в командных номинациях вручат кубки и грамоты.