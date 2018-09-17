Могилевец: «Рубин» выглядел не очень в игре с «Енисеем». Главное, что выиграли

Полузащитник «Рубина» и сборной России Павел Могилевец прокомментировал победу в матче седьмого тура РПЛ с «Енисеем» (1:0).

«Не очень доволен своей игрой. Вся команда выглядела не очень, но главное, что выиграли. Для нас эта победа важна психологически, и я надеюсь, что будем прибавлять с каждой игрой. С тренерским штабом разберём все ошибки, и будем надеяться, что дальше будет положительное движение. Мои рекорды пробега? Я стараюсь за этим не следить. Всё равно главное для игрока моей позиции — это не то, кто сколько бегает, а кто как отдаёт последний пас. У меня всего одна голевая передача, поэтому в данном аспекте нужно прибавлять. Просто я стараюсь успевать и там, и там — это тяжело. Отсюда такой пробег. Конечно, как меня многие подкалывают: кто-то думает, а кто-то бегает. Надеюсь, скоро это изменится, и я начну больше принимать участия в созидательной игре», — сказал Могилевец в программе «8-16».