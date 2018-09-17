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Агент Фернандеша: «Мы не просим 4 миллиона евро в год»
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Агент Фернандеша: «Мы не просим 4 миллиона евро в год» 

Спорт-Экспресс + ещё 4 3 часа назад
Агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза в интервью «СЭ» заявил, что он не просит для своего клиента зарплату 4 миллиона евро в год.
— Чем мы недовольны? Прежде всего — отсутствием уважения. Мы не могли нормально общаться с клубом, кроме тех моментов, когда у меня был диалог с господином Геркусом. Он ведет себя более профессионально, а вот спортивный директор клуба Эрик Штоффельсхаус с апреля не выходил на связь. Я даже спросил у Геркуса, не потерял ли Эрик мобильный телефон. И подчеркну, что мы не просим 4 миллиона в год, — сказал агент. — Сумма зарплаты 4 миллиона евро — от нас давно не звучала. Это изнутри клуба идет информация, что Мануэл хочет зарплату 4 миллиона евро в год. Мы говорили об этом в начале переговоров, но потом, после обсуждения с клубом, позиция изменилась. Мне неприятно говорить о Фарфане и Хеведесе. Они хорошие футболисты. Но вопрос — почему одному дают 2 года контракта, а второму — 3? А нам почему дают один год? (Сергей Егоров)
С полной версией интервью вы можете ознакомиться здесь.
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