Ильин: «После забитого гола обрадовались так, как будто уже выиграли матч»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин прокомментировал результат матча с «Ростовом» (1:1). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-футбол.ру" Риза Хассанов.

"Забили быстрый гол во втором тайме. К сожалению, также быстро пропустили ответный мяч. Мне больше понравился второй тайм, потому что «Урал» чаще атаковал, играл острее. Я думаю, что мы очень обрадовались после гола Арояна так, будто уже выиграли матч, расслабились и тут же пропустили.

Матч получился боевым, интересным, мы зарядились положительными эмоциями, поэтому с хорошим настроем поедем на выезд, на следующий матч с «Енисеем». Шестнадцатидневный перерыв дал соскучиться по футболу, поэтому поединок вышел таким боевым", — сказал Ильин.