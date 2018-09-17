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Ильин: «После забитого гола обрадовались так, как будто уже выиграли матч»
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Ильин: «После забитого гола обрадовались так, как будто уже выиграли матч» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Урала» Владимир Ильин прокомментировал результат матча с «Ростовом» (1:1). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-футбол.ру" Риза Хассанов.
"Забили быстрый гол во втором тайме. К сожалению, также быстро пропустили ответный мяч. Мне больше понравился второй тайм, потому что «Урал» чаще атаковал, играл острее. Я думаю, что мы очень обрадовались после гола Арояна так, будто уже выиграли матч, расслабились и тут же пропустили.
Матч получился боевым, интересным, мы зарядились положительными эмоциями, поэтому с хорошим настроем поедем на выезд, на следующий матч с «Енисеем». Шестнадцатидневный перерыв дал соскучиться по футболу, поэтому поединок вышел таким боевым", — сказал Ильин.
В настоящий момент "Урал" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
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