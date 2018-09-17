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Паршивлюк: «Ростов» был ближе к победе, чем «Урал»
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Паршивлюк: «Ростов» был ближе к победе, чем «Урал» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк подвёл итоги выездного матча с «Уралом» (1:1).
"Не использовали свои моменты. Пропустили быстрый гол во второй половине, но, хорошо, что также быстро сравняли счёт. Я считаю, что «Ростов» был ближе к победе, чем соперник, потому что вратарь «Урала» совершил несколько сейвов.
Будем теперь готовиться к новому выезду. Одно очко в гостевой игре — хороший результат. Стандарт, с которого мы пропустили, — наша большая ошибка", — передаёт слова Паршивлюка корреспондент "Евро-футбол.ру" Риза Хассанов.
После этого тура «Ростов» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ.
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