Паршивлюк: «Ростов» был ближе к победе, чем «Урал»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк подвёл итоги выездного матча с «Уралом» (1:1).

"Не использовали свои моменты. Пропустили быстрый гол во второй половине, но, хорошо, что также быстро сравняли счёт. Я считаю, что «Ростов» был ближе к победе, чем соперник, потому что вратарь «Урала» совершил несколько сейвов.

Будем теперь готовиться к новому выезду. Одно очко в гостевой игре — хороший результат. Стандарт, с которого мы пропустили, — наша большая ошибка", — передаёт слова Паршивлюка корреспондент "Евро-футбол.ру" Риза Хассанов.

После этого тура «Ростов» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ.