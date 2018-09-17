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Соколов: если Россия хочет выиграть чемпионат мира, нужно побеждать всех
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Соколов: если Россия хочет выиграть чемпионат мира, нужно побеждать всех 

Чемпионат.com + ещё 1 58 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Либеро российской сборной Александр Соколов рассказал о реакции тренерского штаба национальной команды на поражение от США (1:3) и задачах на матчи с Камеруном и Сербией.
«После анализа матча с США у нас была установка — максимально бережно относиться к подаче, потому что с американцами мы довольно много ошибались в этом элементе. Кроме того, была установка сдерживать ключевых игроков, и я считаю, что мы с ними справились.
Какого-то разноса не было. Нас просто попросили проанализировать ошибки, которые мы сделали в матче с американцами, и постараться их не допускать. Игра с США уже осталась позади, пришло время двигаться дальше. Впереди у нас важнейшая игра с командой Сербии.
Наша первостепенная задача — обыграть Сербию. А дальше многое будет зависеть от наших соперников. А пока смотреть в таблицу нет никакого смысла. В любом случае, если мы хотим выигрывать чемпионат мира, нужно побеждать всех. Без разницы, кто и куда выходит», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
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