Соколов: если Россия хочет выиграть чемпионат мира, нужно побеждать всех

Либеро российской сборной Александр Соколов рассказал о реакции тренерского штаба национальной команды на поражение от США (1:3) и задачах на матчи с Камеруном и Сербией.

«После анализа матча с США у нас была установка — максимально бережно относиться к подаче, потому что с американцами мы довольно много ошибались в этом элементе. Кроме того, была установка сдерживать ключевых игроков, и я считаю, что мы с ними справились.

Какого-то разноса не было. Нас просто попросили проанализировать ошибки, которые мы сделали в матче с американцами, и постараться их не допускать. Игра с США уже осталась позади, пришло время двигаться дальше. Впереди у нас важнейшая игра с командой Сербии.

Наша первостепенная задача — обыграть Сербию. А дальше многое будет зависеть от наших соперников. А пока смотреть в таблицу нет никакого смысла. В любом случае, если мы хотим выигрывать чемпионат мира, нужно побеждать всех. Без разницы, кто и куда выходит», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.