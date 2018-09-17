Владимир Крикунов: ЦСКА не смотрится. Сменили тренера, но копия хуже оригинала

Мы встретили Крикунова на обеде в одном из ресторанов в центре Москвы. Случайно пересеклись, грех было не взять интервью. А вечером Владимир Васильевич собирался на хоккей — «Спартак» играл с «Автомобилистом».

«ПРОДОЛЖАЮ ОТДЫХАТЬ»

— Как отдохнули? Чем сейчас занимаетесь? — Чем занимаюсь? Продолжаю отдыхать, — усмехается Крикунов. — Занимаюсь своими домашними делами. Побывал у себя в Хорватии, был в Словении, основное время жил в Риге.

Знакомьтесь, Романов! Что было после поражения ЦСКА от «Северстали»

— Чемпионат уже начался. Следите за КХЛ? — Да, я смотрю, как играют команды. Есть те, кто добавил в этом году. Но есть и те, кто не очень удачно стартовал. Что ж, пройдет туров 12, и все встанет на свои места. Хотя чемпионат слегка необычный, очень много матчей за короткий период.

Я даже специально ездил смотреть «Витязь» со «Слованом» , потому что они играли второй матч за два дня. Команда из Подольска перед этим встречалась с «Йокеритом». И вот я хотел увидеть, как хоккеисты такое выдержат. Это ведь не плей-офф, а чемпионат. Разные команды. Когда в Кубке Гагарина подобное происходит, это другая история. А вот в регулярке — это редкость.

«ЦСКА — РАБОЧАЯ КОМАНДА»

— Какая команда на старте сезона вам более симпатична? — Мне очень понравилась игра «Витязь» — «Спартак». Это был немного новый хоккей. Обе команды бились просто здорово. К сожалению, «Витязь» в конце проигрывал 0:2, сделал 2:2, но за 46 секунд до конца пропустил третий гол. Но ребята играли очень хорошо. Матч был живым, таких я давно не видел.

— ЦСКА и СКА, лидеры нашего чемпионата, стартовали не совсем удачно. Чем это можно объяснить? — Что я скажу по ЦСКА… Копия всегда хуже оригинала. Бывший главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов исповедует такой хоккей. Его сменил на посту Игорь Никитин , но он пошел по такому же пути. Может, было бы лучше, если бы он искал что-то свое. А он, скажем, идет той же дорогой.

Получается, что ЦСКА при таком хоккее — не очень игровая команда, а скорее рабочая, бегающая. Да, вроде дают какой-то результат. Но хоккей не очень смотрится со стороны. Поэтому ЦСКА и отступил. Хотя может, еще и выправится.

СКА тоже отступил, но уже поднялся, возвращается на свое место. «Ак Барс» — им тяжело настроиться на работу после чемпионского года. Но там все нормально будет. О ком еще сказать?

— Очень хорош «Автомобилист». — В какой-то степени закономерно, что эта команда наверху. Мы в прошлом сезоне доходили до первого места, лидировали на Востоке под Новый год. А теперь «Автомобилист» стал еще сильнее. Убрали тех, кто не подошел. Взяли хороших легионеров — Секстона, Доуса, Да Косту. Квалифицированные иностранцы, которые хорошо знают КХЛ, как здесь играть и давать результат.

Борис Майоров : ЦСКА нужны благородные болельщики, а не фанаты!

— «Авангард»? — Очень хорошо смотрелся на старте сезона, победа за победой. Но уже немного забуксовал. Вот с «Нефтехимиком» даже пришлось отыгрываться, потеряли два очка дома с «Магниткой».

Но команда выглядит прилично, хорошо укомплектована, играет в агрессивный хоккей. Посмотрим, насколько их хватит.

— Первую тренерскую отставку мы увидели, Владимир Юрзинов покинул «Сибирь». А ведь в прошлом сезоне команда под его руководством здорово билась за плей-офф, всего очка не хватило. — Думаю, что с отставкой Юрзинова поспешили. Вы ведь правильно сказали, в прошлом сезоне он сделал очень хорошую команду, которая отлично финишировала и в концовке выглядела подходяще. Еще неизвестно, как бы все сложилось, попади они в восьмерку. Но «Салават Юлаев» успел их обойти.

Эх, можно было с Юрзиновым еще потерпеть. Это ведь не тренер-новичок, делающий первые шаги в лиге. У него большой опыт. Плюс «Сибирь» потеряла квалифицированных игроков, не смогла их сохранить. Это связано с финансами. На место ушедших взяли легионеров. Может, они будут играть лучше. Не знаю… Но пока они не выполняют ту задачу, ради которой их пригласили. Поэтому я бы дал еще Юрзинову поработать.

— Мы вас увидим в деле в этом году? Ходят слухи, что вы можете возглавить московское «Динамо». — Ну, это слухи. То же самое, как было с Астаной, когда мне звонят и говорят: «Васильич, ты ведь теперь в „Барысе“, так?» Я им отвечаю: «Ребята, я забор в Одинцове ставлю». Не всегда надо верить этим слухам.

— Но есть надежда, что мы вас увидим в деле в этом году? — Посмотрим. Если что-то будет, то поработаем.

…Вот так! Судя по последнему ответу, Владимир Крикунов даже в 68 лет не собирается на пенсию!