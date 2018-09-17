8:0! «Йокерит» уничтожил «Трактор»

Финский клуб набрал 13 очков и лидирует в Западной конференции. «Трактор» девятый на Востоке — пять очков.

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) — «Трактор» (Челябинск) — 8:0 (0:0, 5:0, 3:0)

Голы: О`Нилл — 2 (Норман, Йоэнсуу), 21:39 — 1:0. Норман — 1, 24:16 — 2:0. Норман — 2 (О`Нилл, Йоэнсуу), 28:33 — 3:0. Анттила — 3 (Ниеми), 35:27 — 4:0. Норман — 3 (Йормакка, Н. Йенсен), 36:57 — 5:0. Йормакка — 3 (бол., Маннинен, Леписто), 57:08 — 6:0. О`Нилл — 3, 59:00 — 7:0. Анттила — 4 (мен., Ниеми), 59:32 — 8:0.

Вратари: Запольски — Демченко (Судницин, 35:27).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 34 (5+17+12) — 18 (6+7+5).

Судьи: Одиньш, Соин.

17 сентября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

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