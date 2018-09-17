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8:0! «Йокерит» уничтожил «Трактор»
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8:0! «Йокерит» уничтожил «Трактор» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
«Йокерит» разгромил «Трактор» (8:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей хет-трик сделал Джон Норман, по дублю оформили Марко Анттила и Брайан О'Нилл.
Финский клуб набрал 13 очков и лидирует в Западной конференции. «Трактор» девятый на Востоке — пять очков.
Регулярный чемпионат
"Йокерит" (Хельсинки) — «Трактор» (Челябинск) — 8:0 (0:0, 5:0, 3:0)
Голы: О`Нилл — 2 (Норман, Йоэнсуу), 21:39 — 1:0. Норман — 1, 24:16 — 2:0. Норман — 2 (О`Нилл, Йоэнсуу), 28:33 — 3:0. Анттила — 3 (Ниеми), 35:27 — 4:0. Норман — 3 (Йормакка, Н. Йенсен), 36:57 — 5:0. Йормакка — 3 (бол., Маннинен, Леписто), 57:08 — 6:0. О`Нилл — 3, 59:00 — 7:0. Анттила — 4 (мен., Ниеми), 59:32 — 8:0.
Вратари: Запольски — Демченко (Судницин, 35:27).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 34 (5+17+12) — 18 (6+7+5).
Судьи: Одиньш, Соин.
17 сентября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».
Все о КХЛ — здесь.
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