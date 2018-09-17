Экс-наставник «Спартака» возглавил швейцарский футбольный клуб «Сьон»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин возглавил клуб чемпионата Швейцарии «Сьон».

Об этом сообщает официальный сайт швейцарского коллектива.

Соглашение «Сьона» с Якином рассчитано на один сезон.

Специалист возглавлял «Спартак» в сезоне-2014/15. Под его руководством команда заняла шестое место в чемпионате России.

Ранее российский вратарь «Сьона» попадал в число претендентов в команду года чемпионата Швейцарии.