Экс-наставник «Спартака» возглавил швейцарский футбольный клуб «Сьон» 

Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин возглавил клуб чемпионата Швейцарии «Сьон».
Об этом сообщает официальный сайт швейцарского коллектива.
Соглашение «Сьона» с Якином рассчитано на один сезон.
Специалист возглавлял «Спартак» в сезоне-2014/15. Под его руководством команда заняла шестое место в чемпионате России.
Напомним, что за «Сьон» выступает экс-голкипер красно-белых россиянин Антон Митрюшкин.
Ранее российский вратарь «Сьона» попадал в число претендентов в команду года чемпионата Швейцарии.