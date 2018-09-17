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Комментатор Орлов боится, как бы у Дзюбы не поехала крыша
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Комментатор Орлов боится, как бы у Дзюбы не поехала крыша 

Газета.Ru + ещё 1 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об успешном периоде в карьере нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в программе 8-16 на «Матч Премьер».
"Все боятся, как бы у Дзюбы не поехала крыша. У наших футболистов это нередко бывало. Он приезжает в Оренбург, и взрослые женщины берут автографы, разговаривают с ним, фотографируются. Откуда у них такая любовь к футболу? Оказывается, она у них где-то была, наверное, в молодости", — сказал Орлов.
При этом комментатор оценил то, как сейчас держится Дзюба.
"Я вижу, как Дзюба себя ведет, и он молодец. Ему 30 лет, и он уже все пережил, все видел, а сейчас пожинает плоды. Сейчас у него период фанфар. Так что дай бог, чтобы так и продолжалось. Для команды он очень полезен — и в раздевалке, и во время игры", — добавил он.
Ранее Дзюба высказал желание сыграть на теннисном турнире в Санкт-Петербурге.
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