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Тренер «Урала»: Погребняк начнет тренировки по индивидуальному плану в начале октября
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Тренер «Урала»: Погребняк начнет тренировки по индивидуальному плану в начале октября 

ТАСС 3 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Нападающий Павел Погребняк, который в конце августа подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал", начнет тренировки по индивидуальному плану в начале октября. Об этом сообщил в понедельник журналистам главный тренер команды Дмитрий Парфенов.
"Погребняк в начале октября появится, по крайней мере, по индивидуальному плану [будет тренироваться]. Надо, чтобы он хотя бы приехал. Пока он проходит реабилитацию", — сказал Парфенов. По словам тренера, Погребняку сначала надо «завоевать место в команде», чтобы выйти на поле.
В апреле Погребняк перенес операцию на ахилловом сухожилии. Восстановление спортсмена, как сообщалось ранее, займет от шести до восьми месяцев.
С февраля 2018 года футболист выступал за клуб Ленинградской области «Тосно», с которым он стал обладателем Кубка России. В июне текущего года клуб из-за финансовых проблем прекратил существование, а 34-летний Погребняк стал свободным агентом.
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