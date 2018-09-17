Тренер «Урала»: Погребняк начнет тренировки по индивидуальному плану в начале октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. / ТАСС /. Нападающий Павел Погребняк , который в конце августа подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал" , начнет тренировки по индивидуальному плану в начале октября. Об этом сообщил в понедельник журналистам главный тренер команды Дмитрий Парфенов.

"Погребняк в начале октября появится, по крайней мере, по индивидуальному плану [будет тренироваться]. Надо, чтобы он хотя бы приехал. Пока он проходит реабилитацию", — сказал Парфенов. По словам тренера, Погребняку сначала надо «завоевать место в команде», чтобы выйти на поле.

В апреле Погребняк перенес операцию на ахилловом сухожилии. Восстановление спортсмена, как сообщалось ранее, займет от шести до восьми месяцев.

С февраля 2018 года футболист выступал за клуб Ленинградской области «Тосно», с которым он стал обладателем Кубка России. В июне текущего года клуб из-за финансовых проблем прекратил существование, а 34-летний Погребняк стал свободным агентом.