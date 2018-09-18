Тренер «Урала» рассказал, когда Погребняк начнет тренироваться

"Погребняк в начале октября появится, по крайней мере будет тренироваться по индивидуальному плану. Надо, чтобы он хотя бы приехал. Пока он проходит реабилитацию", — заявил Парфенов.

Форвард восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия, который он получил в качестве футболиста «Тосно» в первом тайме полуфинального матча Кубка России со "Спартаком" 18 апреля.

Ранее «Ростов» и «Урал» не выявили победителя.