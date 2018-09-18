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Тренер «Урала» рассказал, когда Погребняк начнет тренироваться
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Тренер «Урала» рассказал, когда Погребняк начнет тренироваться 

Газета.Ru + ещё 2 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов сообщил, когда нападающий Павел Погребняк сможет возобновить тренировки, передает ТАСС.
"Погребняк в начале октября появится, по крайней мере будет тренироваться по индивидуальному плану. Надо, чтобы он хотя бы приехал. Пока он проходит реабилитацию", — заявил Парфенов.
Форвард восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия, который он получил в качестве футболиста «Тосно» в первом тайме полуфинального матча Кубка России со "Спартаком" 18 апреля.
Ранее «Ростов» и «Урал» не выявили победителя.
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