Концерт Валерии испортил газон стадиона в Гомеле

После концерта певицы Валерии в белорусском Гомеле на стадионе «Центральный» к матчу «Гомеля» и «Городеи» оказался испорчен газон, сообщает «Прессболл».

В твиттере белорусский сайт опубликовал фотографию, где на газоне остался огромный след от сцены, которая, по информации источника, простояла более недели.

Ранее вопрос проведения концерта на футбольном стадионе привел к конфликту между музыкантом Бастой и клубом «Ростов», который мотивировал свой отказ предоставить площадку артисту страхом за испорченный газон.