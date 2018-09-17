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Концерт Валерии испортил газон стадиона в Гомеле
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Концерт Валерии испортил газон стадиона в Гомеле 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
После концерта певицы Валерии в белорусском Гомеле на стадионе «Центральный» к матчу «Гомеля» и «Городеи» оказался испорчен газон, сообщает «Прессболл».
В твиттере белорусский сайт опубликовал фотографию, где на газоне остался огромный след от сцены, которая, по информации источника, простояла более недели.
Ранее вопрос проведения концерта на футбольном стадионе привел к конфликту между музыкантом Бастой и клубом «Ростов», который мотивировал свой отказ предоставить площадку артисту страхом за испорченный газон.
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