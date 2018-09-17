Ещё
Комментатор Орлов выразил мнение, что Жирков может не вернуться на поле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комментатор Орлов выразил мнение, что Жирков может не вернуться на поле 

RT на русском + ещё 6 49 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что защитник санкт-петербургского «Зенита» Жирков может не вернуться на поле после повреждения в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании.
«Жиркова жалко. Он до сих пор никак не восстановится. У него ахилл. Это такая история, что, может быть, он вообще больше не появится», — приводит слова комментатора «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеканал «Матч Премьер».
В матче между сборными России и Испании Жирков получил травму ахиллова сухожилия. В текущем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) игрок не принял участие ни в одном матче.
Жирков выступает за клуб с берегов Невы с 2016 года.
Ранее Маркизио сравнил РПЛ с ведущими европейскими чемпионатами.
RT на русском: последние новости
Поднятый со дна озера штурмовик Ил-32 доставили в Новосибирск для реставрации «Автомобилист» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак» Сироткин сказал, на что будет надеяться в гонке Гран-при Сингапура
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе высказалась о «сбежавшей» Медведевой30
Загитова ответила Медведевой74
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа23
Серена Уильямс продолжила истерику53
Тутберидзе сделала громкое заявление48
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение