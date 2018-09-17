Как спорт меняет образ жизни. Public Talk в Cabinet Lounge

24 сентября коворкинг Cabinet Lounge при поддержке Sheffield Hallam University организует открытый Public Talk, посвященный спорту и его влиянию на образ жизни горожан.

Модератором встречи станет со-основатель международных соревнований по триатлону IRONSTAR и фестиваля бега ROSA RUN Владимир Волошин . Владимир Волошин — победитель этапа Кубка Мира по ультратриатлону Swissultra Deca 2018 (38 км плавание, 1800 км вело, 422 км бег) и обладатель множества спортивных достижений. Является экспертом по спортивному маркетингу, спорту и бизнесу.

В Public Talk «Спорт в большом городе» примут участие эксперты:

Максим Журило — создатель крупнейшего спортивного проекта в России I Love Supersport. I Love Supersport включает школу бега, плавания, триатлона, лыжную и велошколы и клинику спортивной медицины. Маским пробежал крупнейшие марафоны мира, включая Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, Берлин и другие. Трижды переплыл Босфор. Первым из россиян вплавь преодолел Гибралтарский пролив. Шесть раз преодолел полную дистанцию Ironman, включая один из самых сложных триатлонов в мире — норвежский Norseman.

Ольга Полякова — руководитель программ магистратуры по специальности Sport Business Management (Управление бизнесом в сфере спорта) университета Sheffield Hallam University (Великобритания). Ольга имеет докторскую степень (PhD), защитив научную работу по теме «Управление качеством услуг в фитнес-индустрии». Ольга также является квалифицированным преподавателем фитнеса и последние 10 лет практикует и ведет йогу.

Артем Герасименко — специалист в сфере развития городской среды, основатель проекта «СоциоБег», руководитель образовательной программы «Архитекторы.РФ» Института медиа. архитектуры и дизайна «Стрелка», куратор московского сообщества Global Shapers Community. Артем сам серьезно увлекается спортом: преодолел 4 марафонские дистанции, включая забег по льду через озеро Байкал. В 2013 году основал некоммерческую инициативу «СоциоБег», реализующую проект по социализации детей-сирот посредством спортивных тренировок. Номинант Премии РБК в категории «Благотворитель года».