СКА отправился на выездную серию КХЛ без Рыкова 

СКА отправился на вторую выездную серию в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Питерцы вылетели в Череповец, где 18 сентября сыграют против «Северстали». Тренерский штаб не взял на выездную серию 21-летнего защитника Егора Рыкова, который в новом сезоне на лед пока не выходил.
На выезде отправились следующие игроки:
Вратари: Павел Давыдюк, Магнус Хелльберг, Игорь Шестеркин. Защитники: Антон Белов, Владислав Гавриков, Артем Земченок, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Владислав Семин, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Патрик Херсли. Нападающие: Александр Барабанов, Алексей Бывальцев, Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Дергачев, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Максим Карпов, Алексей Кручинин, Андрей Кузьменко, Олег Ли, Артем Николаев, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Наиль Якупов.
Помимо «Северстали» питерцам предстоит сыграть против московского «Динамо» (20 сентября) и ярославского «Локомотива». Это будет заключительный матч серии, который состоится 22 сентября.