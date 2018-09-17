СКА отправился на выездную серию КХЛ без Рыкова

Помимо «Северстали» питерцам предстоит сыграть против московского «Динамо» (20 сентября) и ярославского «Локомотива». Это будет заключительный матч серии, который состоится 22 сентября.

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