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«Мазовцы» вернулись с ралли-рейда «Амуль-Хазар» в Минск с победой
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«Мазовцы» вернулись с ралли-рейда «Амуль-Хазар» в Минск с победой 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Команда «МАЗ-СПОРТавто» стала триумфатором ралли-рейда «Амуль-Хазар». Экипаж встретили в родном Минске.
Они сумели обогнать 69 экипажей из 69 стран и наиболее уверенно провели самый важный заключительный этап ралли. Сейчас команда принимает поздравления, однако все мысли уже о предстоящей гонке «Дакар-2019». На нее «мазовцы» поедут в качестве фаворитов.
«Планку опускать мы не хотим. Новый автомобиль, на котором я выступаю, показал себя на всех типах покрытия быстрым, конкурентоспособным. Понятно, что мы хотим, как минимум, стать призерами «Дакар-2019», — отметил пилот и руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.
Международный автомарафон «Амуль-Хазар» проводился впервые. Гонщики проехали 1600 километров по Туркменистану: от древнего города Амуля до прибрежного Аваза. В том числе по раскаленным пескам Каракума — одной из самых горячих пустынь планеты.
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