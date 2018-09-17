Сумасшествие в КХЛ — два хет-трика за один день. Вы больше не назовете российскую лигу скучной

У Континентальной хоккейной лиги за последние годы, в силу разных причин, сложился имидж турнира предсказуемого, малоинтересного, порою скучного. Но, кажется, новый сезон сломает эти стереотипы. За две с половиной недели в КХЛ произошла тонна крутых событий: проваливаются фавориты, выстреливают аутсайдеры, результаты практически каждого игрового дня предсказать просто нереально.

Главным событием среды в регулярном чемпионате российской лиги стали сразу два хет-трика форвардов зарубежных клубов. Началось все в первой половине дня, когда нападающий «Слована» Михал Ржепик неожиданно раскрылся в выездном матч с «Куньлунем». Чех забросил три шайбы за 24 минуты. Сначала он наказал соперника за адскую ошибку в собственной зоне.

Затем с оттяжкой зарядил по воротам китайского клуба после поперечной передачи.

А закончил свою миссию ювелирной реализацией большинства.

Два интересных факта: этот хет-трик стал для Ржепика первым в карьере, а его команда в итоге умудрилась проиграть в серии буллитов. Партнеры испортили чешскому форварду большой праздник.

В вечерней программе игрового дня зажег швед Джон Норман и его «Йокерит». Финны просто развалили челябинский «Трактор», забив в его ворота восемь безответных шайб — так крупно уральская команда в КХЛ до сих пор не проигрывала.

С первым голом Норману откровенно повезло.

Спустя четыре минуты он забил из идеальной позиции.

Да и в ситуации с третьей шайбой промахнуться Джону было непросто.

Высокая результативность и классные снайперы — еще пара поводов начать пристальнее следить за Континентальной хоккейной лигой, если вы по какой-то причине до сих пор не сделали это.