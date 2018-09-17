«Трактор» потерпел самое унизительное поражение в КХЛ

Первый период матча с «Трактором» «Йокерит» просто проспал, но и соперник тоже не показал ничего выдающегося. Отдохнув в перерыве, финны вышли на лёд и начали мочить челябинцев, которые не особо и сопротивлялись.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ Пять шайб за период, и все пять раз «Трактор» проиграл или просто «прошляпил» борьбу в своей зоне — у бортов и, самое главное, на пятачке. Что тут мог поделать Демченко, когда его оставили на растерзание? После четвёртого гола Герман Титов пожалел своего вратаря и заменил его на Александра Судницина

Джон Норман за 13 минут оформил хет-трик — все три его броска попали в цель. А как иначе, когда «Трактор» допускал подобное?

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ «Трактор» — четвёртая с конца команда по забитым голам, а по пропущенным после этого матча ворвалась в топ-3. Вроде бы неплохо идёт большинство (35,3%), но вместо того, чтобы забить хотя бы гол престижа, челябинцы взяли и пропустили в концовке при игре «пять на четыре». «Йокерит» знатно поиздевался, забив три гола в последние три минуты игры — в большинстве, в равных составах и в меньшинстве. Джон Норман заработал показатель полезности «+5», Томми Кивистё, Ессе Йоэнсуу и Брайан О’Нилл — по «+4».

«Йокерит» наглядно продемонстрировал Герману Титову, что значит атакующий хоккей. Именно его он собирался прививать «Трактору», наравне с надёжной игрой в обороне. На выходе пока — ни того, ни другого. Девять полевых «Трактора» не нанесли ни одного броска в створ за весь матч. Ведущее звено «Трактора» — Антон Глинкин, Райан Стоу и Виталий Кравцов получили по «-3». Вообще, только один игрок челябинской команды остался с нулём в графе «показатель полезности» — Антон Пеньковский.

«Трактор» потерпел самое крупное поражение за время выступления в КХЛ. «Йокерит», наоборот, мчит на всех парах и выглядит одной из самых сильных команд лиги прямо сейчас. Он одержал самую крупную победу в КХЛ в своей истории.

Герман Титов явно не справляется с возложенной на него обязанностью повторить результат прошлого сезона. «Трактору» до финала конференции с такой игрой, как до луны, тут бы не стать соседом «Сибири» по подвалу турнирной таблицы. С таким хоккеем Титов в Челябинске долго не продержится.