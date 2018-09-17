Максименко и Мамин посетили матч ХК «Спартак» с «Автомобилистом» 

Игроки футбольного клуба «Спартак» Александр Максименко и Артем Мамин посетили матч регулярного чемпионата КХЛ. ХК «Спартак» на «ЦСКА-Арене» принимает «Автомобилист». Встреча проходит в эти минуты.
После двух периодов «Автомобилист» ведет в счете — 3:2. В составе хозяев по разу отличились Робин Ганзл и Вячеслав Лещенко. У гостей заброшенными шайбами отметились Кирилл Лямин, Александр Кучерявенко и Дэн Секстон.
Ранее на матче «Спартак» — «Адмирал» побывал вратарь красно-белых Артем Ребров. Голкипер сделал символическое вбрасывание на матче КХЛ.