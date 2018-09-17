Ещё
Максименко и Мамин посетили матч ХК «Спартак» с «Автомобилистом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Максименко и Мамин посетили матч ХК «Спартак» с «Автомобилистом» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Игроки футбольного клуба «Спартак» Александр Максименко и Артем Мамин посетили матч регулярного чемпионата КХЛ. ХК «Спартак» на «ЦСКА-Арене» принимает «Автомобилист». Встреча проходит в эти минуты.
После двух периодов «Автомобилист» ведет в счете — 3:2. В составе хозяев по разу отличились Робин Ганзл и Вячеслав Лещенко. У гостей заброшенными шайбами отметились Кирилл Лямин, Александр Кучерявенко и Дэн Секстон.
Ранее на матче «Спартак» — «Адмирал» побывал вратарь красно-белых Артем Ребров. Голкипер сделал символическое вбрасывание на матче КХЛ.
SPORT24.ru: последние новости
Комментатор Шмельков — о своей агрессии: «Пусть рассказывают эти клоуны, которые пишут в сети» Каррагер: «Рэшфорду надо уходить из «МЮ», если он не хочет стать Уэлбеком» Мартемьянов: «Трямкин будет капитаном, когда созреет, ему больше об игре нужно думать»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе высказалась о «сбежавшей» Медведевой32
Загитова ответила Медведевой74
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа23
Серена Уильямс продолжила истерику53
Тутберидзе сделала громкое заявление48
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение