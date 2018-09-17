Максименко и Мамин посетили матч ХК «Спартак» с «Автомобилистом»

SPORT24.ru: последние новости

Комментатор Шмельков — о своей агрессии: «Пусть рассказывают эти клоуны, которые пишут в сети»

Каррагер: «Рэшфорду надо уходить из «МЮ», если он не хочет стать Уэлбеком»

Мартемьянов: «Трямкин будет капитаном, когда созреет, ему больше об игре нужно думать»