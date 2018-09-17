Технический директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков высказался о влиянии букмекерских контор на юношеский футбол и молодых футболистов.
«Одно из зол юношеского футбола — влияние букмекерских контор. Немыслимо, чтобы молодые футболисты имели возможность ставить в разных конторах на точный счёт и так далее. В линиях появляются игры команд 14 лет, 13 лет и так далее. А конторы никак не отслеживают и не запрещают детям ставить на матчи», — сказал Лексаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Ранее Лексаков прокомментировал резонансный монолог тренера из сериала «Большая игра».