«Нижний Новгород» объявил о переходе Сапеты 

Александр Сапета — в «Нижнем Новгороде» https://t.co/xyLxTVYu5U pic.twitter.com/dlmEmsE3x0
— ФК Нижний Новгород (@fcnn2018) 17 сентября 2018 г.
— Впечатления от нового клуба только положительные, — приводит слова 29-летнего хавбека официальный сайт нижегородского клуба. — Сразу обратил внимание, на каком красавце стадионе мы будем играть. Хочу помочь нижегородской команде в решении серьезных задач. Буду всё доказывать на футбольном поле.
Последним клубом Сапеты был «Ростов», за который он провел 5 игр.
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