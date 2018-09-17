«Нижний Новгород» объявил о переходе Сапеты

— ФК Нижний Новгород (@fcnn2018) 17 сентября 2018 г.

— Впечатления от нового клуба только положительные, — приводит слова 29-летнего хавбека официальный сайт нижегородского клуба. — Сразу обратил внимание, на каком красавце стадионе мы будем играть. Хочу помочь нижегородской команде в решении серьезных задач. Буду всё доказывать на футбольном поле.

Последним клубом Сапеты был «Ростов», за который он провел 5 игр.

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