«Динамо» объявило победителя конкурса на дизайн капитанской повязки

Победителем стал Александр Ионкин, который предложил вариант повязки с принтом «автограф Льва Яшина ».

— Мы поздравляем Александра с победой и дарим ему абонемент, — информирует официальный Твиттер бело-голубых.

По итогам проведённого нами конкурса на дизайн капитанской повязки #Динамо победителем стал Александр Ионкин. Рады отметить, что в конкурсе приняли участие более 40 человек, которые предложили свыше 150 вариантов. Мы поздравляем Александра с победой и дарим ему абонемент #fcdm pic.twitter.com/Q0ea76PxtB

— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 17 сентября 2018 г.

"Динамо" занимает 6-е место в РПЛ после семи туров, имея в активе 10 очков.

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