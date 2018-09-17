Ещё
«Динамо» объявило победителя конкурса на дизайн капитанской повязки
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Динамо» объявило победителя конкурса на дизайн капитанской повязки 

Спорт-Экспресс + ещё 1 2 часа назад
Победителем стал Александр Ионкин, который предложил вариант повязки с принтом «автограф Льва Яшина».
— Мы поздравляем Александра с победой и дарим ему абонемент, — информирует официальный Твиттер бело-голубых.
По итогам проведённого нами конкурса на дизайн капитанской повязки #Динамо победителем стал Александр Ионкин. Рады отметить, что в конкурсе приняли участие более 40 человек, которые предложили свыше 150 вариантов. Мы поздравляем Александра с победой и дарим ему абонемент #fcdm pic.twitter.com/Q0ea76PxtB
— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 17 сентября 2018 г.
"Динамо" занимает 6-е место в РПЛ после семи туров, имея в активе 10 очков.
Все о чемпионате России — здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
Головин не попал в заявку "Монако" на матч с "Атлетико" Андрей Мартемьянов: "Доус лидер, а Трямкину больше надо думать об игре" Вадим Епанчинцев: "Следующий матч "Спартак" должен выиграть"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе высказалась о «сбежавшей» Медведевой30
Загитова ответила Медведевой74
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа23
Серена Уильямс продолжила истерику53
Тутберидзе сделала громкое заявление48
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение