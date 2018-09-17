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Один клуб вышел из гонки за Фабрегасом
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Один клуб вышел из гонки за Фабрегасом 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Всего два клуба остались в борьбе за хавбека «Челси» Сеска Фабрегаса.
Как сообщает Calciomercato, «Интер» отказался от претензий на 31-летнего футболиста.
Таким образом, за испанца поборются «Милан» и «Севилья».
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