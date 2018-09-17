Один клуб вышел из гонки за Фабрегасом

Всего два клуба остались в борьбе за хавбека «Челси» Сеска Фабрегаса.

Как сообщает Calciomercato, «Интер» отказался от претензий на 31-летнего футболиста.

Таким образом, за испанца поборются «Милан» и «Севилья».