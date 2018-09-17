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«Галатасарай» по-русски поприветствовал «Локомотив»
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«Галатасарай» по-русски поприветствовал «Локомотив» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 2 часа назад
«Галатасарай» поприветствовал «Локомотив» перед матчем группового этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра. Железнодорожники сегодня провели тренировку на домашней арене стамбульского клуба.
— Добро пожаловать в Стамбул, — по-русски поприветствовал красно-зеленых официальный Твиттер «Галатасарая».
UEFA @ChampionsLeague D Grubu ilk maçında karşılaşacağımız Lokomotiv Moskova Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde antrenmanını gerçekleştirdi. 🇷🇺 Добро пожаловать в Стамбул @fclokomotiv #UCL pic.twitter.com/7IJ0Eptuyx
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 17 сентября 2018 г.
"Локомотив" выступает в группе D вместе с «Галатасараем», «Порту» и «Шальке».
Галатасарай — Локомотив М — мол.
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