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«Автомобилист» одолел «Спартак», одержав седьмую подряд победу
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«Автомобилист» одолел «Спартак», одержав седьмую подряд победу 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Московский «Спартак» потерпел поражение в домашней игре с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 2:4. Подопечные Андрея Мартемьянова продолжают идти по сезону без поражений, у них седьмая победа подряд. «Спартак» проигрывает третий матч кряду.
Счёт в матче открыли гости, на 4-й минуте голом отметился защитник Кирилл Лямин. Через несколько минут Робин Ганзл сумел восстановить равновесие на табло. Во втором периоде у «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Александр Кучерявенко и Дэн Секстон, на что хозяева ответили голом Вячеслава Лещенко. После третьего пропущенного гола вратарь «Спартака» Никита Беспалов был заменён на Юлиуса Гудачека. Точку в матче поставила шайба Стефана Да Косты в третьем периоде.
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