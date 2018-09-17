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Почти $500 тыс. потратили женские футбольные клубы на трансферы в 2018 году
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Почти $500 тыс. потратили женские футбольные клубы на трансферы в 2018 году 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
ТАСС, 17 сентября. Женские футбольные клубы потратили $493,2 тыс. на трансферы в 2018 году. Об этом говорится в первом в истории отчете Международной федерации футбола (ФИФА) о трансферах в профессиональном женском футболе, опубликованном на официальном сайте организации.
Всего в текущем году ФИФА зафиксировала 577 трансферов, в которых приняли участие 198 клубов из 65 стран. Наиболее активными были европейские команды. Чаще в переходах были задействованы футболистки из США.
Ранее ФИФА выпустила отчет о трансферах в летний период в мужском футболе. Согласно данным, летом 2018 года был совершен 8401 трансфер на сумму $5,44 млрд Клубы из пяти ведущих чемпионатов (Англия, Франция, Германия, Италия и Испания) потратили $4,21 млрд
В зимний период в мужском футболе было зафиксировано 3317 трансферов на $1,28 млрд Клубы ведущей пятерки европейских чемпионатов потратили на приобретение игроков $979,1 млн
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