«Автомобилист» обыграл «Спартак» в гостевом матче КХЛ 

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал уверенную победу над московским "Спартаком" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В самом начале встречи счет у гостей открыл Кирилл Лямин. Затем у «Автомобилиста» отличились Александр Кучерявченко, Дэн Секстон и Стефан да Коста. В «Спартаке» заброшенными шайбами отметились Робин Ганзл и Вячеслав Ещенко. "Газета.Ru" провела текстовую трансляцию матча.
"Автомобилист" продолжает свою серию без поражений в сезоне и уверенно занимает первое место в Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Спартак" (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
0:1 — Лямин (Паре) — 3:39 1:1 — Ганзл (Лещенко, Дыбленко) — 8:12 1:2 — Кучерявченко (Егоршев, Крикунов) — 22:56 1:3 — Секстон (Крикунов, Миловзоров) — 27:48 (бол)
2:3 — Лещенко (Зубов, Кутейкин) — 38:15 2:4 — Да Коста — 55:27