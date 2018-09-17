«Автомобилист» обыграл «Спартак» в гостевом матче КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал уверенную победу над московским "Спартаком" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Автомобилист" продолжает свою серию без поражений в сезоне и уверенно занимает первое место в Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

0:1 — Лямин (Паре) — 3:39 1:1 — Ганзл (Лещенко, Дыбленко) — 8:12 1:2 — Кучерявченко (Егоршев, Крикунов) — 22:56 1:3 — Секстон (Крикунов, Миловзоров) — 27:48 (бол)

2:3 — Лещенко (Зубов, Кутейкин) — 38:15 2:4 — Да Коста — 55:27