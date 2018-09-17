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«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»
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«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак» 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Лямин (4-я минута), который провел свой 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, Александр Кучерявенко (23), Дэн Секстон (28) и Стефан Да Коста (56). У проигравших отличились Робин Ганзл (9) и Вячеслав Лещенко (39). Защитник «Спартака» Максим Гончаров принял участие в своем 300-м матче в регулярных чемпионатах лиги.
Для «Автомобилиста» эта победа стала седьмой подряд со старта сезона КХЛ. Екатеринбургская команда является единственной, которая не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне лиги. «Спартак» потерпел третье поражение подряд.
В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» продолжает лидировать, набрав 14 очков, «Спартак» на Западе с шестью очками идет девятым.
"Автомобилист" в следующем матче в гостях сыграет с «Сочи», «Спартак» примет челябинский «Трактор». Обе встречи пройдут 19 сентября.
Результаты других матчей игрового дня:
"Куньлунь" (Пекин) — "Слован" (Братислава) — 4:3 Б;
"Сочи" — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2.
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