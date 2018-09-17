«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»

МОСКВА, 17 сентября. / ТАСС /. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Для «Автомобилиста» эта победа стала седьмой подряд со старта сезона КХЛ. Екатеринбургская команда является единственной, которая не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне лиги. «Спартак» потерпел третье поражение подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» продолжает лидировать, набрав 14 очков, «Спартак» на Западе с шестью очками идет девятым.

"Автомобилист" в следующем матче в гостях сыграет с «Сочи», «Спартак» примет челябинский «Трактор». Обе встречи пройдут 19 сентября.

Результаты других матчей игрового дня:

"Сочи" — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2.