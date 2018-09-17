Ещё
Орлов: «Все боятся, как бы у Дзюбы крыша не поехала»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Орлов: «Все боятся, как бы у Дзюбы крыша не поехала» 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о высокой популярности нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.
«Все боятся, как бы у него крыша не поехала. Даже в Оренбурге у него брали автограф взрослые женщины, фотографировались с ним. Такая любовь… Артём молодец. То, как он ведет себя… Ему 30 лет, он все пережил, все видел, а теперь пожинает плоды. Дай бог, чтобы так продолжалось. Он очень полезен для команды и на поле, и за пределами поля — в раздевалке», — сказал Орлов в эфире телеканала «Матч Премьер».
В этом сезоне Дзюба провёл семь матчей в РПЛ и забил три мяча.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Тоттенхэм - Ливерпуль: прогноз на главный матч тура Лопетеги хотел бы видеть в "Реале" Маркоса Алонсо Бэйл: "После ухода Роналду "Реал" стал работать как единый механизм"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе высказалась о «сбежавшей» Медведевой39
Загитова ответила Медведевой74
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа23
Серена Уильямс продолжила истерику54
Ушла из группы матери: чем занимается дочь Тутберидзе
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение