Орлов: «Все боятся, как бы у Дзюбы крыша не поехала»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о высокой популярности нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

«Все боятся, как бы у него крыша не поехала. Даже в Оренбурге у него брали автограф взрослые женщины, фотографировались с ним. Такая любовь… Артём молодец. То, как он ведет себя… Ему 30 лет, он все пережил, все видел, а теперь пожинает плоды. Дай бог, чтобы так продолжалось. Он очень полезен для команды и на поле, и за пределами поля — в раздевалке», — сказал Орлов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В этом сезоне Дзюба провёл семь матчей в РПЛ и забил три мяча.