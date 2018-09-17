Ризван Уциев: Глушакову немного не повезло

Одним из главных творцов сенсационной победы «Ахмата» в Москве над «Спартаком» стал 30-летний правый защитник, который, если продолжит в том же духе, вполне может претендовать на вызов в сборную России.

«МИТРИШЕВ ЕЩЕ ЗАБЬЕТ КРАСНО-БЕЛЫМ»

Антон Швец : Мяч, забитый «Спартаку», очень важный для меня

В воскресенье Уциев действительно был хорош. Всю игру он раз за разом вскрывал левый фланг «Спартака» — и в итоге его активность привела к невероятно красивому рейду в штрафную хозяев на 86-й минуте. Одним финтом он оставил не у дел сразу трех оппонентов, а Дениса Глушакова и вовсе посадил на пятую точку. Затем последовал классный пас на Антона Швеца, который принес «Ахмату» сенсационную победу, отправившую красно-белых, как выяснилось вчера, со второго места на третье.

— «Ахмат» второй раз кряду одолел «Спартак» на «Открытие Арене». Знаете какой-то секрет против красно-белых? — Да нет никаких секретов. Просто «Спартак» — всегда мощный раздражитель. На такие игры особый настрой. А тактически мы к каждой игре подходим основательно. В воскресенье команда сыграла очень дисциплинированно, проявила характер и реализовала моменты.

— Не все. В одном эпизоде Магомед Митришев не забил из 100-процентной ситуации. Он сильно потом переживал? — Сильно. Но команда-то победила. А шансы забить «Спартаку» у Магомеда еще будут. Я не сомневаюсь.

— Приятно было стать автором голевой передачи на Швеца? — Само собой. Отличиться на «Открытие Арене» всегда приятно.

— Швец после возвращения из сборной испытывал прилив сил? — Из сборной Антон всегда возвращается на подъеме. К тому же он в блестящей форме. То, что «Спартаку» забил именно Швец — не случайность.

— Но без вашего рейда по флангу этот гол не состоялся бы. Как вам удалось обыграть сразу нескольких спартаковцев? — Да ничего особенного я не сделал. Мы с Глушаковым вместе подкатились под мяч. Ему немного не повезло, что он проскользил дальше, а я встал и оказался один в штрафной. Увидел Антона, нужно было только удобно покатить под удар. Получилось. Ну а Антон классно исполнил.

РАХИМОВ — СВОЙ ЧЕЛОВЕК В ГРОЗНОМ»

— Смена главного тренера пошла «Ахмату» на пользу? — С Игорем Анатольевичем Ледяховым мы в начале сезона неплохо поработали. Его все очень уважали. Однако приход Рашида Маматкуловича Рахимова не стал для команды стрессом. Он ведь уже тренировал в Грозном. Его здесь все знают. Он знает возможности команды.

— Почему ушел Ледяхов? — Честно говоря, ясных объяснений не было. Возможно, от команды ждали более уверенной игры в гостях. Мы же набирали очки в основном дома, а на выезде смотрелись не так убедительно. Видите, теперь в гостях победили «Спартак» Значит, есть прогресс.

— Как в клубе встретили Рахимова? — Я же говорю, он не новый человек. И болельщики, и команда, и персонал приняли его очень хорошо. Как будто он никуда и не уходил… С его появлением немного добавили объема на тренировках. Чуть скорректировали тактику. Но кардинальных перемен не произошло.

— Рахимову теперь помогает Роман Пилипчук , бывший ассистент Массимо Карреры . Какова его роль в победе над красно-белыми? — Мне кажется, весь наш тренерский штаб причастен к этой победе. Зачем кого-то выделять? А с Пилипчуком команда постепенно налаживает контакт. Ведь он, в отличие от Рахимова, как раз новый человек. Только знакомится с «Ахматом».

Команда-мутант. Кто и как тренирует «Спартак»?

— Задачи на сезон скорректированы? — Рахимов сказал, что в первую очередь нам нужно налаживать командную игру. От матча к матчу. Это главная цель. А результаты никуда от нас не денутся, если будем показывать свой футбол. Не эпизодически, а постоянно.

— Вы — капитан «Ахмата». Но в сборную вас, в отличие от Швеца и Андрея Семенова , не вызывают. Не обидно? — А чего обижаться? На моей позиции в сборной серьезная конкуренция. При этом я ни секунды не сомневаюсь, что если буду показывать футбол, достойный национальной команды, Станислав Саламович Черчесов рассмотрит и мою кандидатуру. Он же тренировал в Грозном, мы знакомы… А сейчас мое дело — показывать свою лучшую игру за «Ахмат».

— В душе надеетесь на попадание в заявку сборной на октябрьские матчи Лиги наций со шведами и турками? — Мне этого хотелось бы. Но опять же, состав не я определяю. И на матче со «Спартаком» сезон не заканчивается. Впереди много ответственных игр, в которых нужно продолжать выкладываться на сто процентов.