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Лексаков: Пилипчук хотел остаться в «Спартаке», но Каррера посчитал по-другому
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Лексаков: Пилипчук хотел остаться в «Спартаке», но Каррера посчитал по-другому 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Технический директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков поделился мыслями об экс-тренере «Спартака» Романе Пилипчуке, который сейчас работает в «Ахмате».
«Знаю точно, что футболисты «Спартака» до сих пор отлично относятся к Пилипчуку. Знаю, что и Роман хотел бы остаться. Но пусть их история с Каррерой останется их историей. Пилипчук хотел работать там, постоянно говорил об этом. Это не демарш. Он всегда с теплотой вспоминает этот клуб. Но главный тренер посчитал по-другому.
Покинуть «Спартак» решил не Пилипчук. Футболисты и часть руководства понимали, что Пилипчук — ценный работник для клуба. Полная глупость, что он хотел стать тренером «Спартака» и кого-то подсидеть», — сказал Лексаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
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