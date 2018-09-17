Лексаков: Пилипчук хотел остаться в «Спартаке», но Каррера посчитал по-другому

«Знаю точно, что футболисты «Спартака» до сих пор отлично относятся к Пилипчуку. Знаю, что и Роман хотел бы остаться. Но пусть их история с Каррерой останется их историей. Пилипчук хотел работать там, постоянно говорил об этом. Это не демарш. Он всегда с теплотой вспоминает этот клуб. Но главный тренер посчитал по-другому.