КХЛ. «Спартак» уступил дома «Автомобилисту»

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матчами в Москве и Сочи. В обеих встречах хозяева потерпели поражения. "Спартак" проиграл «Автомобилисту» 2:4, а ХК «Сочи» магнитогорскому «Металлургу» 1:2.

"Автомобилист" выиграл седьмой матч и с 14 очками уверенно лидирует на Востоке. 10 очков и третье место у «Металлурга». У «Сочи» 7 очков и 7 место в Западной конференции. «Спартак», набравший 6 очков, идет 9-м.