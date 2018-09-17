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КХЛ. «Спартак» уступил дома «Автомобилисту»
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КХЛ. «Спартак» уступил дома «Автомобилисту» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матчами в Москве и Сочи. В обеих встречах хозяева потерпели поражения. "Спартак" проиграл «Автомобилисту» 2:4, а ХК «Сочи» магнитогорскому «Металлургу» 1:2.
Нападающий «Автомобилиста» Кирилл Лямин огорчил спартаковцев на 4 минуте. Через 4 минуты Роберт Ганзл восстановил равновесие. Первый период завершился вничью 1:1. После перерыва Александр Кучерявенко вывел уральцев вперед, а Дэн Секстон в большинстве увеличил преимущество гостей. Спартаковец Вячеслав Лещенко также использовал численное преимущество — 2:3. Но отыграться «Спартаку» не удалось. Более того, в третьем периоде Стефан Да Коста закрепил победу «Автомобилиста» 4:2.
В Сочи хозяева вели после двух периодов 1:0 после гола Эрика О'Делла. Но в третьем периоде нападающие «Магнитки» Деннис Расмуссен и Роман Любимов переписали сценарий матча — 2:1.
"Автомобилист" выиграл седьмой матч и с 14 очками уверенно лидирует на Востоке. 10 очков и третье место у «Металлурга». У «Сочи» 7 очков и 7 место в Западной конференции. «Спартак», набравший 6 очков, идет 9-м.
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