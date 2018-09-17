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Cборная России сыграет в квалификации реформированной Мировой группы КД-2019
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Cборная России сыграет в квалификации реформированной Мировой группы КД-2019 

Чемпионат.com 1 час назад
В 2019 году сборная России примет участие в отборе Мировой группы Кубка Дэвиса. Матчи квалификации пройдут 1-2 февраля по старой схеме — дома или в гостях.
Россия попала в число несеяных команд. Также здесь оказались Швейцария, Венгрия, Нидерланды, Австралия, Индия, Узбекстан, Колумбия, Чили, Бразилия плюс две страны из Евро-африканской зоны.
В список сеяных были включены: Аргентина, Бельгия, Великобритания, Сербия, Италия, Германия, Казахстан, Чехия, Швеция, Австрия, Канада и Япония.
Жеребьёвка состоится 26 сентября в Лондоне. 12 победителей квалификации добавятся к четырём командам. которые уже попали в Кубок Дэвиса-2019 как нынешние полуфиналисты турнира — Франция, Испания, США и Хорватия. Финальный розыгрыш с 16-ю участниками пройдёт в следующем году в Лилле или Мадриде.
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