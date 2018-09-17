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Мартиньш Карсумс: «У нас же лучшие судьи в мире»
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Мартиньш Карсумс: «У нас же лучшие судьи в мире» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 57 минут назад
Нападающий "Спартака" Мартиньш Карсумс прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:4), посетовав на отмену собственного гола в середине третьего периода из-за офсайда у Ярослава Косова.
— Мы играли хорошо. Боролись с первой до последней минуты. Сравняли счет, но гол не засчитали… Я не знаю, почему не шайбу засчитали. Но у нас же лучшие судьи в мире. Не знаю, что они там смотрели. Обидно, конечно. Было бы 3:3.
Сделаем выводы, будем готовиться к следующей игре с «Трактором». Челябинцы после поражения 0:8 будут на нас настраиваться. Но мы будем о своей игре думать. Паники после трех поражений подряд у нас нет, просто неприятно, ведь хочется побеждать.
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