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Пеллегрини подарили торт в форме футболки «Вест Хэма». Фото
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Пеллегрини подарили торт в форме футболки «Вест Хэма». Фото 

Спорт-Экспресс + ещё 1 1 час назад
Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини поблагодарил за поздравления с днем рождения. Вчера ему исполнилось 65 лет.
В своем Твиттере специалист опубликовал фотографию подаренного ему торта в форме футболке команды.
— Спасибо всем болельщикам за ваши поздравления с днем рождения и за вашу отличную поддержку на вчерашней игре, — написал тренер. — Мы убеждены, что там мы можем добиться хороших результатов.
В день рождения чилийца «Вест Хэм» на выезде обыграл «Эвертон» со счетом 3:1. У победителей дубль сделал Андрей Ярмоленко, еще один гол в активе Марко Арнаутовича.
Все о чемпионате Англии — здесь.
Thanks to all the fans for your greetings on my birthday and the great support on yesterday's match. We are convinced that this is the way to obtain good results. #COYI #Westham pic.twitter.com/og5fiuLoEH
— Manuel Pellegrini R. (@Ing_Pellegrini) 17 сентября 2018 г.
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