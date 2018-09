Пеллегрини подарили торт в форме футболки «Вест Хэма». Фото

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини поблагодарил за поздравления с днем рождения. Вчера ему исполнилось 65 лет.

В своем Твиттере специалист опубликовал фотографию подаренного ему торта в форме футболке команды.

— Спасибо всем болельщикам за ваши поздравления с днем рождения и за вашу отличную поддержку на вчерашней игре, — написал тренер. — Мы убеждены, что там мы можем добиться хороших результатов.

В день рождения чилийца «Вест Хэм» на выезде обыграл «Эвертон» со счетом 3:1. У победителей дубль сделал Андрей Ярмоленко , еще один гол в активе Марко Арнаутовича

Thanks to all the fans for your greetings on my birthday and the great support on yesterday's match. We are convinced that this is the way to obtain good results. #COYI #Westham pic.twitter.com/og5fiuLoEH

— Manuel Pellegrini R. (@Ing_Pellegrini) 17 сентября 2018 г.