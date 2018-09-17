Мартемьянов — о капитане: Доус опытнее, а Трямкину нужно больше думать об игре

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов рассказал о ситуации с капитаном команды.

«Кто у нас капитан — это внутреннее дело команды. Доус является лидером, он человек более опытный, чем Трямкин. Никите надо больше думать об игре, думаю, что он на правильном пути. Вполне возможно, что на следующую игру может выйти кто-то другой с литерой капитана.

Мне без разницы, сколько сейчас дают очков за победу — два или три. Все в одинаковом положении.