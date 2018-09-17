Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов рассказал о ситуации с капитаном команды.
«Кто у нас капитан — это внутреннее дело команды. Доус является лидером, он человек более опытный, чем Трямкин. Никите надо больше думать об игре, думаю, что он на правильном пути. Вполне возможно, что на следующую игру может выйти кто-то другой с литерой капитана.
Мне без разницы, сколько сейчас дают очков за победу — два или три. Все в одинаковом положении.
Два пропущенных Трямкиным матча — это не воспитательная мера. У нас достаточно длинная скамейка защитников. Ротация состава происходит всегда. На следующий матч новые ребята будут играть. Сезон длинный, даже очень длинный. У нас есть, кого и кем заменить. Даже учитывая, что некоторые матчи ребята играют неплохо, они находятся вне состава. Это жизнь. Мы смотрим в будущее, а не только в настоящее. Слава богу, что травмы нас пока обходят стороной», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.