Назаров прочитал гневное стихотворение о Каррере, Ещенко и Глушаков лайкнули 

Известный артист театра и кино и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик, в котором читает стихотворение о главном тренере главного тренера красно-белых Массимо Каррере. «Ну что ещё должно случится, Какие нам нужны примеры, Чтобы понять, что гусь — не птица, А наше счастье — не Каррера? С ним нет полёта и простора, Одна украденная радость, И сколько нужно нам позора, Чтоб исчерпалась благодарность? Мы можем и терпеть и злиться, Всё с гуся как вода стекает, И нет яиц от этой птицы, И съесть нельзя, и не летает!», — сказал Назаров. Лайк к этому видео поставили защитник «Спартака» Андрей Ещенко и хавбек команды Денис Глушаков.
Ранее артист выкладывал ролики, посвящённые матчам «Спартака» с «Динамо», «Локомотивом», «Зенитом» и ЦСКА, а также переходу нападающего Артёма Дзюбы в тульский «Арсенал».
После семи туров «Спартак», набрав 14 очков, располагается на 3-й строчке в турнирной таблице первенства России.