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Дмитрий Медведев рассказал о возможном увеличении штрафов для водителей
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Дмитрий Медведев рассказал о возможном увеличении штрафов для водителей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Глава российского правительства отметил, что в скором будущем наказание нарушителей будет ужесточено.
Правда, премьер-министр не уточнил, за какие именно проступки повысится ответственность. Увеличение санкций планируется осуществить в рамках глобальной государственной программы «Безопасные и качественные дороги».
Проект предполагает техническое перевооружение дорожного хозяйства и служб, отвечающих за его надлежащее состояние. В частности, планируется оснастить магистрали страны 10 тысячами новыми камерами видеонаблюдения.
Дмитрий Медведев отметил, что задачей глобальной программы является приведение дорог в надлежащий уровень. Ведущая роль также уделяется повышению безопасности водителей и пешеходов.
Всего же планируется освоить 4,6 триллиона рублей. Основная часть отчислений будет сделана за счет ресурсов региональных бюджетов.
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