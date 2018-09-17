Вадим Епанчинцев: Ребята прекрасно понимают, что игру где-то надо упростить

— Было много удалений у соперника, но мы не реализовали их. Нужно работать над большинством, пока этот компонент не работает. Сложновато с 0:1 начинать с командой, которая не проигрывает пока в этом сезоне. Начали раскрываться, пропустили в итоге еще. Бились, старались, как и во всех играх. Есть, над чем работать. Было бы желание.

Ребята прекрасно понимают, что игру где-то надо упростить. Все лезем на ворота, а надо тяжелые голы заковырять. Все по углам, броски есть, но не идет. Хотим до верного на пустые ворота, а нужны, пока не идет, трудовые голы.

Ситуация с не засчитанным голом Карсумса? В этой ситуации судьи ничего не объясняли. Надеюсь, объяснят. Тяжело что-то однозначно сказать. Не засчитали, значит так надо было. Похожая ситуация была у нас с матчем с «Куньлунем». У судей свое мнение, у нас свое. Они делают так, как считают нужным. Объясняют неточно. Болельщики тоже многие нюансы не понимают, — приводит слова Епанчинцева Sport24.ru.