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Вадим Епанчинцев: Ребята прекрасно понимают, что игру где-то надо упростить
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Вадим Епанчинцев: Ребята прекрасно понимают, что игру где-то надо упростить 

Советский спорт + ещё 2 1 час назад
— Было много удалений у соперника, но мы не реализовали их. Нужно работать над большинством, пока этот компонент не работает. Сложновато с 0:1 начинать с командой, которая не проигрывает пока в этом сезоне. Начали раскрываться, пропустили в итоге еще. Бились, старались, как и во всех играх. Есть, над чем работать. Было бы желание.
Ребята прекрасно понимают, что игру где-то надо упростить. Все лезем на ворота, а надо тяжелые голы заковырять. Все по углам, броски есть, но не идет. Хотим до верного на пустые ворота, а нужны, пока не идет, трудовые голы.
Ситуация с не засчитанным голом Карсумса? В этой ситуации судьи ничего не объясняли. Надеюсь, объяснят. Тяжело что-то однозначно сказать. Не засчитали, значит так надо было. Похожая ситуация была у нас с матчем с «Куньлунем». У судей свое мнение, у нас свое. Они делают так, как считают нужным. Объясняют неточно. Болельщики тоже многие нюансы не понимают, — приводит слова Епанчинцева Sport24.ru.
В следующем матче «Спартак» 19 сентября на своем льду «Трактором».
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