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Тренер: хоккеисты «Автомобилиста» должны понимать, что идти в лидерах КХЛ очень сложно
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Тренер: хоккеисты «Автомобилиста» должны понимать, что идти в лидерах КХЛ очень сложно 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Игроки екатеринбургского «Автомобилиста» должны понимать, что им будет сложно лидировать в таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции после победного матча над "Спартаком" заявил главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.
В понедельник «Автомобилист» в Москве обыграл «Спартак» со счетом 4:2 и продлил победную серию на старте сезона до семи матчей.
"Доволен результатом, но мы провели невыразительный матч. Будем разбираться, почему это произошло. Ребят предупреждали, что идти на лидирующих позициях очень сложно, все команды играют с нами от ножа. Надо делать поправку в своих действиях, отвечать за них", — сказал Мартемьянов.
После трех матчей сезона в «Автомобилисте» произошла смена капитана. Вместо защитника Никиты Трямкина эту роль теперь исполняет форвард Найджел Доус. «Доус — лидер, более опытный хоккеист. С Никитой был отдельный разговор, ему нужно больше думать об игре», — пояснил Мартемьянов, добавив, что в следующей игре у «Автомобилиста» может появиться новый капитан.
По словам Трямкина, он нормально отнесся к решению тренерского штаба. «Ни в коем случае не расстроен, нет разницы, кто из нас будет жать руки судьям. Доус — это звезда КХЛ, это просто суперское приобретение для нас. Он настоящий лидер, без разницы, кто из нас капитан», — сказал 24-летний защитник.
"Автомобилист" в следующем матче в гостях сыграет с «Сочи».
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