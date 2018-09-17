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Трямкин: не расстроился потере звания капитана, почему пропустил матч — не скажу
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Трямкин: не расстроился потере звания капитана, почему пропустил матч — не скажу 

Чемпионат.com + ещё 3 59 минут назад
Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин подвёл итоги встречи со «Спартаком» (4:2).
«Хорошо, что наша победная серия продолжается. Игра была тяжёлая, играли «от ножа». Когда счёт был 3:1, надо было играть более грамотно позиционно, выводить шайбу. Играли много в меньшинстве, это нам нужно убирать. Эти удаления, никому ненужные. Все команды в КХЛ хорошего уровня.
Серия из побед на нас не давит. Мы выходим и стараемся играть только на победу. Есть только следующая игра. Выходим и играем. Никакого секрета нет, только работа всей команды. Коварж молодец, оставляет во многих моментах нас в игре.
Нашивка капитана теперь не у меня? Не расстроился, ничего страшного. Я не вижу разницы, кто будет подъезжать и жать руки судьям. Было решение, он был ассистентом, я — капитаном. Теперь наоборот, ничего страшного в этом нет. Вы сами все прекрасно знаете Доуса, это лидер КХЛ. Его подписание — суперское приобретение для нас. Выигрываем, слава богу. Один матч пропустил из-за ротации, а второй из-за чего? Честно сказать? Не скажу. Всё нормально, играем.
Прошло семь игр чемпионата, о каком максимуме можно говорить? Мы работаем каждый день над теми ошибками, которые допускаем, добиваемся результата», — передаёт слова Трямкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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