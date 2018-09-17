Трямкин: не расстроился потере звания капитана, почему пропустил матч — не скажу

«Хорошо, что наша победная серия продолжается. Игра была тяжёлая, играли «от ножа». Когда счёт был 3:1, надо было играть более грамотно позиционно, выводить шайбу. Играли много в меньшинстве, это нам нужно убирать. Эти удаления, никому ненужные. Все команды в КХЛ хорошего уровня.

Серия из побед на нас не давит. Мы выходим и стараемся играть только на победу. Есть только следующая игра. Выходим и играем. Никакого секрета нет, только работа всей команды. Коварж молодец, оставляет во многих моментах нас в игре.

Нашивка капитана теперь не у меня? Не расстроился, ничего страшного. Я не вижу разницы, кто будет подъезжать и жать руки судьям. Было решение, он был ассистентом, я — капитаном. Теперь наоборот, ничего страшного в этом нет. Вы сами все прекрасно знаете Доуса, это лидер КХЛ. Его подписание — суперское приобретение для нас. Выигрываем, слава богу. Один матч пропустил из-за ротации, а второй из-за чего? Честно сказать? Не скажу. Всё нормально, играем.