Фуболист Канте сходил в гости к болельщику

Полузащитник «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте пошел в гости к болельщику, который узнал его в мечети, сообщает Marca.

С победителей чемпионата мира в России произошла необычная история. После матча с «Кардиффом» в Английской премьер-лиге в субботу Канте собирался отправиться в Париж, но опоздал на электричку. Футболист пошел в мечеть, чтобы не пропустить молитву. Там его узнал болельщик и пригласил домой на ужин.

Канте согласился, и вместе с болельщиком и его друзьями он поужинал рисом с карри и поиграл в FIFA.

Канте — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, также он был номинирован на попадание в символическую сборную года.