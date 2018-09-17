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Фуболист Канте сходил в гости к болельщику
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Фуболист Канте сходил в гости к болельщику 

Газета.Ru 1 час назад
Полузащитник «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте пошел в гости к болельщику, который узнал его в мечети, сообщает Marca.
С победителей чемпионата мира в России произошла необычная история. После матча с «Кардиффом» в Английской премьер-лиге в субботу Канте собирался отправиться в Париж, но опоздал на электричку. Футболист пошел в мечеть, чтобы не пропустить молитву. Там его узнал болельщик и пригласил домой на ужин.
Канте согласился, и вместе с болельщиком и его друзьями он поужинал рисом с карри и поиграл в FIFA.
Канте — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, также он был номинирован на попадание в символическую сборную года.
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